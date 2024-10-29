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أحمد جودة - القاهرة -

يبحث الأهلي والزمالك عن انطلاقة مثالية في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم في نسخته الجديدة عبر تحقيق الفوز في الجولة الأولى للمسابقة والتي تنطلق الأربعاء.

الزمالك يستهل مشواره أمام "البنك".. والأهلي يواجه صلابة السيراميك

وسيلتقي الزمالك مع البنك الأهلي بينما يلعب الأهلي حامل اللقب مع سيراميكا كليوباترا في إعادة لمباراة قبل نهائي كأس السوبر المحلية التي أقيمت في الإمارات الأسبوع الماضي.



وتقام المسابقة بنظام جديد واستثنائي هذا الموسم، إذ تقام على مرحلتين الأولى يتنافس فيها 18 فريقًا لمدة 17 أسبوعًا من دور واحد والثانية تقسم إلى قسمين تلعب فيه الأندية صاحبة المراكز من الأول للتاسع على اللقب والمراكز المؤهلة لبطولتي إفريقيا، بينما تتنافس الأندية التسعة الأخرى على النجاة من الهبوط (يهبط فريقان فقط نهاية الموسم).

ويأمل الزمالك في استعادة اللقب الغائب عن خزائنه في آخر موسمين، إذ يعلق جوزيه غوميز مدرب الفريق آمالًا كبيرة على لاعبيه في تحقيق انتصارات محلية تواكب التألق الأفريقي.

ونجح الزمالك الموسم المنقضي في الفوز بلقب كاس الاتحاد الأفريقي وكأس السوبر الأفريقي أيضًا بالانتصار على الأهلي بركلات الترجيح.

وطالب غوميز لاعبي الزمالك عبر موقع النادي على الإنترنت بضرورة التركيز الشديد وتحقيق الفوز على البنك الأهلي في أولى مباريات الفريق يوم الجمعة المقبل.

وقال المدرب البرتغالي "اللاعبون مطالبون بالقتال في المباريات المقبلة من أجل تحقيق الفوز، خاصة وأن مباريات الدوري تتطلب حصد أكبر عدد من النقاط في ظل المنافسة القوية والنظام الجديد للمسابقة".

وأكد غوميز ثقته في قدرات اللاعبين على تحقيق الأهداف المطلوبة في الفترة المقبلة والمنافسة على كافة البطولات التي يشارك فيها الفريق.

ورغم انشغال الأهلي بمواجهة العين الإماراتي اليوم الثلاثاء في كأس إنتركونتيننتال، إلا أن السويسري مارسيل كولر مدرب الفريق وضع برنامجًا تدريبيًا عقب مباراة العين ليستمر الإعداد لمواجهة سيراميكا يوم السبت المقبل في الجولة الأولى.

ويسعى الأهلي للتتويج بلقبه 45 في تاريخه والثالث على التوالي.

وينطلق الدوري الأربعاء بإقامة مباراتين، إذ يلتقي حرس الحدود مع سموحة وطلائع الجيش مع المصري البورسعيدي.

وتقام الخميس مباراتان تجمع الأولى الجونة مع زد والثانية مودرن سبورت مع إنبي.

ويوم الجمعة يلتقي بيراميدز وصيف بطل الموسم الماضي والباحث عن لقبه الأولى بالمسابقة مع بتروجيت العائد لدوري الأضواء، كما يلتقي الزمالك مع البنك الأهلي ويحل الاتحاد السكندري ضيفا على فاركو.

وتختتم مباريات الجولة الأولى يوم السبت المقبل بمواجهتي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي مع غزل المحلة.