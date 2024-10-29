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أحمد جودة - القاهرة -



أكد الإعلامى محمد الليثي، على حرص محمود الخطيب رئيس الأهلي، على توجيه رسالة تحفيزية للاعبي الفريق قبل ساعات من مباراة العين الإماراتي مساء اليوم،الثلاثاء، بإسٍتاد القاهرة في كأس إنتر كونتيننتال.

"العبوا بروح وحماس..هتكسبو العين".. رسالة خاصة من الخطيب للاعبي الأهلي



وأوضح محمد الليثى خلال تقديمة برنامج 10 و10 على إذاعة أون تايم سبورت اف ام على موجات 93.7 "الخطيب قال للاعبي الأهلي خلال جلسة جمعته بهم قبل لقاء الليلة: إلعبوا بحماس ورح عالية".



وتابع الخطيب: "مش عايز منكم غير الأداء الرجولي في الملعب زي ما عملتوا في ماتش السوبر المصري أمام الزمالك".



وواصل رئيس الأهلي رسالته للاعبي الفريق:"إحنا واثقين فيكو، وكلنا في ضهركم، عايزين الجمهور يروّح مبسوط، إعملوا اللي عليكوا وإن شاء الله هتكسبوا ".

