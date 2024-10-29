نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توافد جماهير الأهلي على استاد القاهرة لدعم فريقها في مواجهة العين الإماراتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تتوافد جماهير النادي الأهلي بكثافة نحو استاد القاهرة الدولي، استعدادًا لدعم فريقها في مواجهة حاسمة أمام العين الإماراتي، والتي ستقام في الثامنة مساء اليوم ضمن ربع نهائي بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

وانتشرت صور لمشجعي الأهلي من مختلف المحافظات المصرية وهم في طريقهم إلى الملعب، بكل الحماس للقاء المرتقب بين الأهلي والعين في قمة كروية عربية.

ووصل عدد كبير من جماهير الأهلي إلى استاد القاهرة خلال اللحظات الحالية، وقبل 4 ساعات من المواجهة المرتقبة ضد نادي العين الإماراتي.