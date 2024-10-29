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أحمد جودة - القاهرة -

تتجه أنظار عشاق الكرة العربية نحو استاد القاهرة الدولي في الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء، لمتابعة مواجهة حاسمة بين الأهلي المصري والعين الإماراتي في ربع نهائي كأس القارات للأندية 2024.

مبلغ خيالي في انتظار الأهلي حال تخطي عقبة العين الإماراتي

الأهلي، ممثل قارة إفريقيا، يصطدم بالعين، بطل آسيا، في لقاء ضمن دور "كأس إفريقيا- آسيا- الهادئ" الذي أطلقه فيفا، حيث يسعى الفائز للتأهل إلى "كأس التحدي".

وسيواجه المنتصر من هذا اللقاء الفائز من ديربي الأمريكيتين في نصف نهائي البطولة، مع جائزة مالية تقدر بمليوني دولار للفائز، بينما يحصل الخاسر على مليون دولار.

