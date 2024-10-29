سبورتنج لشبونة يعلن رحيل روبن أموريم لتدريب مانشستر يونايتد

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 05:53 مساءً - أعلن نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي، موافقته على رحيل مدربه، روبن أموريم، عن الفريق، وانتقاله لتدريب مانشستر يونايتد.

وكان مانشستر يونايتد أعلن إقالة تين هاج من منصبه بسبب سوء النتائج، ليبدأ بعدها المفاوضات مع روبن أموريم من أجل تولي مسؤولية القيادة الفنية للفريق.

وأوضح النادي البرتغالي في بيانه أن نادي مانشستر يونايتد تواصل معه من أجل التعاقد مع أموريم، وأن النادي الإنكليزي مستعد لدفع قيمة الشرط الجزائي الموجودة في عقده (10 مليون يورو).

جدير بالذكر، أن أموريم حقق عدة ألقاب مع سبورتنج لشبونة وهي كأس البرتغال 3 مرات، الدوري البرتغالي مرتين، والسوبر البرتغالي (مرة).