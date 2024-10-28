نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. رسائل نارية من زوجة معلول بعد تصريحات المدير الرياضي لـ الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت زوجة علي معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مصير اللاعب من الرحيل عن الأهلي، وعلاقته بالنادي بعد تصريحات محمد رمضان المدير الرياضي للقلعة الحمرء.

زوجة معلول: هذه الفترة كشفت المزيفين

وكتبت مريم الزيني زوجة علي معلول عبر حسابها الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: اغلب واقرب يلي في مجال خدمتك (شغلك) يشككو فيك وفي إمكانياتك وعزيمتك وقدرتك للعودة واحسن من الأول ايضًا وهذا مما لا شك فيه لأنو ليست مجرد إصابة تعرضت لها وتعرض لأكثر من هذا اكبر اللاعبين ورجعو للملاعب وكإن شي لم يكن".

واستكملت:" لكن جات معاك أنت، وابتدى كل حد يفتي ويتكلم في حاجات ليس لها أي أساس من الصحة، حبيت نقلك انو أنا متاكدة من رجوعك القوي مثل الأول واحسن لأنك عندك عزيمة وقاعد تخدم وطول عمرك كنت مجتهد ومثالي في مجالك وخارج مجالك لأنو ضميرك تجاه الكورة بتاعك كان اكبر همك وما زال".

وواصلت:" وأهم حاجة انو ربي شاهد على اجتهادك، وعدم تقصيرك ف مستحيل انو تكون النهاية مثل ما قاعد يتقال في حقك، ربي ميسيبش حد يتظلم، وهو في قمة إخلاصو وقوتو وعزيمتو وقدرتو.

وأردفت:" رسالتي ليك انو حتى لو غبت على الملاعب لفترة اعتبرها استراحة محارب، وتأكد انك سترجع بنفس السلطة، وحتى لو انتهى النصيب من مكان اكيد ربي كاتب ليك حاجة احسن في مكان ثاني لأنو الكورة نهايتها عند علي معلول ما زالت بعيدة من اليوم إلى عرفتك فيه عرفت إنسان يتنفس كورة فاعتزالك مش بش يكون غير بعد 3 أو 4 سنوات كيما كنت حاسبتها من قبل وبإذن الله ربي مش بش يخيبني ويخيب ثيقتي وثقة عايلتك والناس إلى تعرف قيمتك".

وتابعت: "ما زلت مكملن وتفرحنا ببطولاتك وإنجازاتك كيما وعدتنا وانت عمرك ما خيبتني، وفرحتي لما تكمل وعدك ليا بلي نشوفك ديما الفوق وما تهزك ريح ولا كلام ولا مجرد إصابة اعلنو بيها نهاية تاريخ (بالنسبة لي انت أسطورتي وفخري ومازلت بش نتباها بيه مازلت أنا ما شبعتش إنجازات وبطولات وانت عمرك ما رفضتلي حاجة وهذي اهم حاجة ممكن تقدمهالي تو )".

وأختتمت:" الحمدلله هذه فترة بينت الحقيقي من المزيف هذا كان اختبار من عند الله ليك، ولصبرك وايضًا لاكتشاف معادن، البعض فشكرا للمساندين وشكر اكبر للمجاملين، اول مرة نتدخل في مجال الكورة، اسفة لعدم استاذانك قبل التنزيل لكن مضطرة للتوضيح".

