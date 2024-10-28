نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عماد النحاس: مباراة العين قوية رغم تراجع مستواه لهذا السبب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث عماد النحاس نجم النادي الأهلي السابق، عن مباراة الأهلي والعين الإماراتي التي تُقام غدا الثلاثاء في كأس إنتر كونتيننتال.

وقال عماد النحاس، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم: أتمنى التوفيق للنادي الأهلي في المباراة المقبلة الصعبة، بعد الفوز في سوبر وخسارة سوبر أمام الغريم التقليدي الأزلي.

وأضاف النحاس: مباراة العين صعبة والفريقان فريقان كبار وهما أبطال إفريقيا وآسيا، والفريق الإماراتي خاض مباريات أكثر لكنه في الموسم الحالي ليس مثل مستواه في الموسم الماضي.

وتابع نجم الأهلي السابق: العين الإماراتي خاض مباراة قوية أمام الهلال السعودي الذي كان يهمه رد الاعتبار بعد خسارة دوري الأبطال.

وأكمل عماد النحاس: العين يمتلك لاعبين مميزين على رأسهم كاكو، والكل ينظر لسفيان رحيمي فقط ولابا كودجو وينسى الآخرين.

