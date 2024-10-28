أماكن استلام الـFan ID لحضور مباراة الأهلي والعين الإماراتي

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رياض - احمد صلاح - يستعد النادي الأهلي لمقابلة نادي العين الإماراتي، في بطولة العالم للأندية كأس إنتركونتيننتال، غدا الثلاثاء المقابل 29 أكتوبر الجاري، الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

ويتطلب حضور مباراة الأهلي والعين الإماراتي

على أرض ملعب استاد القاهرة، الدخول بـFan ID يتم استخراجه إلكترونيا من موقع تذكرتي، ومن خلاله يمكن شراء تذكرة للمباراة، ويمكن استلام الـfan ID من الفروع المتاحة التي أوضحتها شركة تذكرتي كالتالي:

مول زمردة، نادي دار الإشارة، مصر الجديدة

34 شارع الحجاز، مصر الجديدة

سنترال مدينة نصر، 1 شارع الطيران بجوار فندق سونستا

80 شارع مكرم عبيد، مدينة نصر

مول كونكورد، جنوب شارع التعسين، التجمع الخامس

داون تاون مول، القطامية، التجمع الخامس

شارع شبرا، أمام جامع الخازندارة، شبرا

شارع أحمد سعيد، العباسية

HUB مول، شارع الـ50، المعادي

شارع أحمد عرابي بجوار عمر أفندي، المهندسين

4 شارع زكريا ابن ناميس من شارع مراد الجيزة الدولي.

مول مصر، الجيزة

ستريب مول بيفرلي هيلز، وصلة دهشور، الجيزة

عناوين منافذ تذكرتي لاستلام الـFAN ID في الإسكندرية

170 طريق الحرية بجوار شركة الكهرباء، الإبراهيمية

15 شارع ادمون فيرمون، سموحة

محطة مصر – الأوتو، محرم بيك

عناوين منافذ تذكرتي لاستلام الـFAN ID في المحافظات

سنترال أحمد عرابي بالاسماعيلية، ميدان عرابي، الاسماعيلية.

شارع السلطان حسين، الاسماعيلية.

تقاطع شارعى محمد غندر ورأفت جبر، بورسعيد.

الملاحة، شارع المحكمة، السويس.

بنزايون بجوار محطة القطار، شارع طلعت حرب المحلة، المحلة

الملاحة، شارع المحكمة، السويس.

ميدان الدهار، الغردقة.

طريقة التسجيل للحصول على الـFAN id