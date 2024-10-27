"بطموحات عالية من أجل الأمة".. العين الإماراتي يحفز لاعبيه قبل مواجهة الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - وجه نادي العين الإماراتي رسالة حماسية إلى لاعبيه قبل المواجهة المرتقبة أمام النادي الأهلي في ربع نهائي بطولة كأس الإنتركونتيننتال للأندية 2024-2025، المقررة يوم الثلاثاء المقبل.

موعد مباراة الأهلي والعين الإماراتي في كأس الإنتركونتيننتال

ستقام المباراة في الثامنة مساءً يوم الثلاثاء على أرضية ستاد القاهرة الدولي، حيث يتأهب الفريقان لتقديم أداء قوي وسط أجواء مشحونة بالحماس.

رسالة نادي العين للاعبيه

نشر نادي العين عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقًا) فيديو تحفيزي موجه للاعبين، داعيًا إياهم للانطلاق نحو المباراة بروح معنوية عالية. وكتب النادي معلقًا: "بطموحات عالميـة، هيّا بنا إلى القاهـرة.. من أجل الأمة".

يسعى نادي العين، بصفته بطل آسيا، إلى تحقيق إنجاز كبير من خلال إقصاء النادي الأهلي، الفريق العريق في ملعبه ووسط جماهيره، من أجل حجز مكان في نصف نهائي البطولة.

المواجهات القادمة في البطولة

وسيواجه الفائز من مباراة الأهلي والعين الفريق المتأهل من مباراة ديربي الأمريكتين، والتي ستجمع بين باتشوكا المكسيكي بطل أمريكا الشمالية "كونكاكاف" وبطل أمريكا الجنوبية "الكونميبول"، الذي لم يتم تحديده بعد.