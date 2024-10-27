نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد عبد الجليل: الأهلي سيفوز على العين.. والأهم هو عودة الفريق للانضباط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال محمد عبد الجليل نجم الكرة المصرية السابق، إن العين فريق قوي هجوميًا وسنرى من خلال هذا اللقاء هل الأهلي استعاد توازنه أم لا، خاصة وأن المباراة في ستاد القاهرة.

وأضاف محمد عبد الجليل، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم، أن الأهلي سيفوز على العين بهدفين، وسنرى معدن اللاعبين، وما يعجبني في الأهلي هو عودة الأهلي للمبادئ وما شعرناه من قرارات محمد رمضان.

واختتم محمد عبد الجليل: قرارات محمد رمضان ضد كهربا، وكذلك انضباط إمام عاشور وقص شعره، يُظهر حالة الانضباط داخل النادي.

