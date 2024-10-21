أحمد سالم: ندرس طلب استقدام حكام أجانب.. وهذا موقف مصابي الزمالك من نهائي السوبر

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أحمد جودة - القاهرة -

كشف أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، عن رغبة النادي في استقدام حكام أجانب لمباراة نهائي كأس السوبر المصري أمام غريمه التقليدي الأهلي، كما كشف موقف المصابين من المشاركة في اللقاء.

وقال أحمد سالم في تصريحات له عبر برنامج “رقم 10” على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي: “عايزين الحكام يلعبوا لصالح التحكيم المصري، مش لصالح حد”.

وتابع:" نادي الزمالك يشعر بالقلق من التحكيم المصري دون تقنية الفيديو وأنه لولا وجود تقنية الفيديو، لحدثت كوارث أكبر”.

ثم أوضح سالم: “نحن غير راضين عن تحكيم أمين عمر لمباراة النهائي أمام الأهلي. لقد كان صاحب واقعة غير مقنعة في مباراة المقاولون، حيث القوانين لا تعتمد على الاقتناع الشخصي. كما أن الغندور الذي حكم مباراة الأهلي له واقعة أخرى مثيرة للجدل في مباراة المصري وركلة الجزاء. هل لا يوجد حكام آخرون في مصر؟ نحن بحاجة لجيل جديد من الحكام”.

واستكمل:" الزمالك يدرس طلب استقدام حكام أجانب للمباراة النهائية لماذا نلعب خارج الأرض بتحكيم مصري؟”.

وعن حالة المصابين، اختتم سالم:" الطاقم الطبي يعمل بجهد مع عمر جابر ونبيل عماد “دونجا”، من أجل اللحاق بمباراة نهائي السوبر المصري، ولكن بطولة السوبر المصري ليست بنفس أهمية السوبر الإفريقي".