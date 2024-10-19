مارسيل كولر يرد على سؤال دوت الخليج الرياضي.. من سيشارك من صفقات الأهلي الجديدة في السوبر؟

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أحمد جودة - القاهرة - رد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على سؤال “دوت الخليج الرياضي” فيما يخص مشاركة الصفقات الجديدة في بطولة السوبر المصري.

رد مارسيل كولر على مشاركة الصفقات الجديدة

حرص “دوت الخليج الرياضي” على التواجد في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، وسؤال المدير الفني للنادي الأهلي السويسري مارسيل كولر، حيث أجاب كولر على إمكانية مشاركة الصفقات الجديدة في بطولة السوبر.

وقال السويسري: “لا يمكن أن اسرب التشكيل، الدوليون عادوا للتو من رحلة صعبة إلى موريتانيا؛ الصفقات الجديدة تتدرب بشكل جيد ومن الوارد الاستعانة بها في بطولة السوبر”.

ويلتقي الأحمر أمام فريق سيراميكا كليوباترا مساء الغد الأحد ضمن منافسات نصف النهائي للسوبر المصري، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبو ظبي.