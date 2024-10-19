نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تحديد موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدور الأول من الدوري المصري 2024-2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسفرت قرعة مسابقة الدوري الممتاز للموسم الجديد 2024 - 2025، عن موعد وملعب مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد الزمالك، في قمة الدوري المصري الممتاز.

موعد وملعب مباراة الأهلي والزمالك

وشهدت القرعة عن مواجهة النادي الأهلي ضد نادي الزمالك الغريم التقليدي في قمة الجولة الخامسة عشر من الدوري، على استاد القاهرة الدولي.

وتضم أندية الدوري الممتاز: الأهلي - بيراميدز - الزمالك - المصري - فيوتشر - سموحة - زد - سيراميكا - إنبي - طلائع الجيش - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - الإسماعيلي - فاركو.. إلى جانب الثلاثي الصاعد من دوري المحترفين وهم: بتروجيت - غزل المحلة - حرس الحدود.

ومن المقرر أن تنطلق بطولة الدوري الممتاز الموسم المقبل بشكل استثنائي، حيث ستلعب من دور واحد، على أن يتم تقسيم الدور الثاني لمجموعتي حسم اللقب والهروب من الهبوط، بواقع 9 فرق في كل منهما، ليصبح عدد مباريات كل فريق 25 مباراة بدلًا من 34، على أن يتم هبوط فريقين فقط من الموسم الحالي لدوري الدرجة الأولى محترفين بدلًا من ثلاثة فرق، على أن يشهد موسم 2025-2026 هبوط 4 أندية.