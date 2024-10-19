نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرعة الدوري المصري 2024-25.. مواجهة نارية بين الأهلي وبيراميدز بالجولة الحادية عشر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسفرت قرعة مسابقة الدوري الممتاز للموسم الجديد 2024 - 2025، عن موعد الجولة وملعب مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد بيراميدز، في الدوري المصري الممتاز.

وشهدت القرعة عن مواجهة النادي الأهلي ضد نادي بيراميدز في الجولة الحادية عشر من الدوري، على استاد القاهرة الدولي، في قمة مرتقبة من الدوري المصري.



وتضم أندية الدوري الممتاز: الأهلي - بيراميدز - الزمالك - المصري - فيوتشر - سموحة - زد - سيراميكا - إنبي - طلائع الجيش - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - الإسماعيلي - فاركو.. إلى جانب الثلاثي الصاعد من دوري المحترفين وهم: بتروجيت - غزل المحلة - حرس الحدود.

ومن المقرر أن تنطلق بطولة الدوري الممتاز الموسم المقبل بشكل استثنائي، حيث ستلعب من دور واحد، على أن يتم تقسيم الدور الثاني لمجموعتي حسم اللقب والهروب من الهبوط، بواقع 9 فرق في كل منهما، ليصبح عدد مباريات كل فريق 25 مباراة بدلًا من 34، على أن يتم هبوط فريقين فقط من الموسم الحالي لدوري الدرجة الأولى محترفين بدلًا من ثلاثة فرق، على أن يشهد موسم 2025-2026 هبوط 4 أندية.