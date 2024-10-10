نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر يونايتد يجهز عرضًا مغريًا لضم مهاجم باريس سان جيرمان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يسعي مسئولو مانشستر يونايتد، في تدعيم الفريق خلال الانتقالات الصيفية القادمة، لتصحيح المسار بعد المستوي الباهت الذي يقدمه الفريق في الموسم الحالي.

مانشستر يونايتد يستهدف ضم كولو مواني

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "Fichajes"، فإن المان يونايتد يرغب في التعاقد مع الدولي الفرنسي راندال كولو موانى مهاجم باريس سان جيرمان، في الميركاتو الصيفي القادم.

وأوضحت أن النادي الإنجليزي سيقدم عرضًا مغريًا بقيمة 70 مليون يورو، للظفر بخدمات اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا، لإقناع فريقه الفرنسي للتخلي عن خدماته.

ويقدم المهاجم الفرنسي موانى مستويات مميزة مع العملاق الفرنسي منذ قدومه من آينتراخت فرانكفورت الألماني صيف 2023، بمقابل 75 مليون يورو.