نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة البرازيل وتشيلي في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد منتخب البرازيل لمواجهة تشيلي في الجولة التاسعة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026، وستُقام المباراة خارج أرض المنتخب البرازيلي.

حاليًا، يحتل منتخب البرازيل المركز الخامس في التصفيات برصيد 10 نقاط، حيث حقق 3 انتصارات، وتعادل واحد، وتعرض لـ 4 هزائم. يحتاج الفريق إلى تحسين نتائجه لضمان التأهل.

موعد مباراة البرازيل وتشيلي

تقام مباراة البرازيل ضد تشيلي يوم الجمعة، 11 أكتوبر 2024، في ملعب خوليو بارادانوس، حيث ستنطلق صافرة البداية في الساعة الثالثة صباحًا بتوقيت مصر والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة البرازيل وتشيلي

يمكن متابعة المباراة عبر قنوات SSC Sports السعودية، التي تمتلك حقوق بث تصفيات كأس العالم 2026.