النصر يكتسح العروبة بثلاثية نظيفة في الجولة السادسة من الدوري السعودي

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أحمد جودة - القاهرة - حقق النصر فوزًا سهلا على ضيفه العروبة بثلاثة أهداف دون مقابل، في مباراة أقيمت مساء السبت ضمن الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين.

تقدم النصر في الدقيقة 17 بواسطة كريستيانو رونالدو الذي سجل من ركلة جزاء، قبل أن يضاعف النجم السنغالي ساديو ماني النتيجة بإحرازه الهدف الثاني في الدقيقة 29 بمساعدة رونالدو.

وفي الدقيقة 71، عاد ماني ليضيف الهدف الثالث، مسجلًا هدفه الثاني في اللقاء، بعد أداء مميز قدمه النجم السنغالي طوال أحداث المباراة.

وواصل النصر سلسلة انتصاراته تحت قيادة المدرب الإيطالي الجديد ستيفانو بيولي، حيث حقق الفوز أيضًا في آخر مباراة آسيوية ضد الريان القطري (2-1)، ليضيف انتصاراته على كل من الاتفاق والوحدة والعروبة في الدوري، بالإضافة إلى تأهله لدور الـ16 في كأس الملك بفوزه على الحزم.

بهذا الانتصار، رفع النصر رصيده إلى 14 نقطة، محتلًا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، بينما توقف رصيد العروبة عند 7 نقاط في المركز الحادي عشر.