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أحمد جودة - القاهرة - أكد عبداللطيف الدوماني، نجم الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض استحق الحصول على لقب كأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على النادي الأهلي.

الدوماني: الزمالك أكبر قلعة رياضية في الشرق الأوسط

وقال الدوماني في برنامج "زملكاوي" مع الإعلامي أحمد علي، المذاع على قناة نادي الزمالك: "لاعبو نادي الزمالك كان لديهم دوافع قبل مباراة السوبر من أجل الفوز باللقب وهو الأمر الذي تحقق داخل الملعب من خلال الروح القتالية الذي ظهروا بها".

وأضاف: "الزمالك دائما مرشح للتتويج بأي بطولة، ولا يجب التقليل من نادي الزمالك لأنه أكبر قلعة الرياضية في الشرق الأوسط".

وأوضح: "محمود بنتايك قدم مباراة رائعة وأثبت أنه صفقة مميزة للغاية وسيفيد الفريق وظهر بانسجام واضح مع خط الدفاع".