نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صلاح وفان دايك على رادار الأهلي السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يدرس مسئولو الأهلي السعودي التعاقد مع المصري محمد صلاح والهولندي فيرجيل فان دايك نجمي ليفربول الإنجليزي وذلك في فترة الميركاتو الصيفي المقبل في عام 2025.

وأشار موقع CaughtOffside البريطاني إلى أن هناك اهتمام من الأهلي السعودي للتعاقد مع محمد صلاح وفان دايك في حالة رحيلهما عن ليفربول عقب نهاية الموسم الحالي.

وأكد الموقع البريطاني أن أولوية محمد صلاح هي البقاء في ليفربول ولكنه لا يستبعد خيار الإنضمام إلى الدوري السعودي إذا رحل عن صفوف الريدز عقب نهاية عقده في يونيو 2025.

وأفاد الموقع البريطاني بأن أهلي جدة يراقب وضع فان دايك للتحرك من أجله بصرف النظر عما إذا يمكن التعاقد أيضًا مع محمد صلاح أم لا.

وأوضح الموقع البريطاني أن مسئولي الأهلي السعودي يخططون لتقديم عقد مدته 3 مواسم لكلا اللاعبين مع خيار التجديد لموسم إضافي إذا كان الثنائي يقبلان القدوم إلى الدوري السعودي.

وألمح الموقع البريطاني أنه في حالة انفصال صلاح وفان دايك عن ليفربول في نهاية الموسم الحالي فإن كلا النجمين مستعدين للنظر بجدية في خيار الإنضمام إلى الدوري السعودي.

وزعمت التقارير الأخيرة أن باريس سان جيرمان أبدى اهتمامه بالتعاقد مع صلاح الذي يفضل استكمال مشواره الكروي في أوروبا.