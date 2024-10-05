نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال يقلب تأخره لفوز مثير على الأهلي في كلاسيكو دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث مباراة الأهلي أمام الهلال وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن".

واستطاع الزعيم الفوز بثنائية مقابل هدف وحصل في مباراة قوية.

أحداث مباراة الأهلي والهلال

افتتح النادي أهدافه عن طريق غابرييل فيغا وذلك في الدقيقة 12 من عمر اللقاء، بعد مساهمة من فراس البريكان.

وعادل الهلال النتيجة عن طريق ألكساندر ميتروفيتش والذي سجل هدف أول في الدقيقة 56.

وعاد الصربي لزيادة الأهداف بعد تسجيل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 78 من عمر اللقاء عن طريق ركلة جزاء سددها بنجاح في الشباك.

الهلال واصل القبض على الصدراة برصيد 18 نقطة بينما تجمد الأهلي عند المركز العاشر برصيد 7 نقاط.