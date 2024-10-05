المصري يستضيف احتفالية الجمعية المصرية للإعلام المرئي والمسموع احتفالًا بذكرى انتصارات أكتوبر

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أحمد جودة - القاهرة - استضاف النادي المصري مساء اليوم السبت الاحتفالية الكبرى التي نظمتها الجمعية المصرية للإعلام المرئي والمسموع بمناسبة الذكرى الحادية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة والتي أقيمت بمقر فرع النادي المصري ( الضواحي 1 - النادي الاجتماعي ) تحت رعاية كامل أبو علي رئيس مجلس إدارة النادي المصري وتحت إشراف ومتابعة إيهاب الساعي المدير التنفيذي للنادي المصري.

المصري يستضيف احتفالية الجمعية المصرية للإعلام المرئي والمسموع

بدأت الندوة بكلمة من الحسيني أبو قمر نائب رئيس مجلس إدارة النادي المصري والذي نقل إلى الجميع تحيات مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، مؤكدًا أن استضافة النادي المصري قلعة الرياضة الوطنية لهذه الاحتفالية الكبرى يأتي ترسيخًا لقيمة تلك الذكرى العطرة لانتصارات مصر في هذه الحرب المجيدة التي أعادت للأمة العربية شرفها.

أبدى طارق رضوان سعادته بإقامة تلك الندوة في النادي المصري العظيم صاحب التاريخ الكبير والجماهيرية الطاغية، فيما تحدث الخبير الاستراتيجي اللواء محمد علي بلال عن بطولات بورسعيد الباسلة في كافة الحروب التي خاضتها مصر، متحدثًا كذلك عن بطولات القوات المسلحة العظيمة في هذه الحرب المجيدة.

استعاد اللواء يسري عمارة ذكريات قيامه بأسر العقيد عساف ياجوري قائد اللواء 190 مدرع بالجيش الإسرائيلي، واختتم عبده عبد الحليم " العالمية " الندوة التي حضرها نخبة من أبطال حرب أكتوبر من الرياضيين ولفيف من رجال الإعلام ونجوم كرة القدم المصرية بتوجيه الشكر لإدارة النادي المصري على استضافتها لهذه الندوة التي تنظمها الجمعية للعام الثامن على التوالي.