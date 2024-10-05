نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم حامد: الزمالك له أولوية حال عودتي لمصر رغم تحقيق حلم الاحتراف في اليونان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف كريم حامد لاعب نادي بانسيرايكوس اليوناني، عن تفاصيل انتقاله إلى الدوري اليوناني خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية بعد نهاية عقده مع نادي الزمالك.

كريم حامد يوضح موقفه من العودة للزمالك

وقال كريم حامد في تصريحات لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: "أنا من المنصورة بدأت كرة في نادي إنبي ثم انتقلت إلى الزمالك عام 2014 ولعبت 11 عامًا مع الفارس الأبيض".

وأضاف: "تلقيت عروض كثيرة من الأندية المصرية خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية لكن فضلت الاحتراف في الدوري اليوناني لأن هذا حلمي".

وأختتم: "كنت أتمنى اللعب مع الفريق الأول في نادي الزمالك وكنت قريب من هذا لكن في النهاية لم يحدث، وفي حال عودتي إلى مصر سيكون الزمالك هو الأولوية بالنسبة لي".