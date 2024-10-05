نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأمم المتحدة: أكثر من نصف مليون نازح في لبنان و285 ألفا غادروا البلاد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية يوم السبت أن أكثر من نصف مليون شخص نزحوا في لبنان فيما غادر 285 ألفا البلاد.

ووفقا للمنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، نزح ما لا يقل عن 541527 شخصا في البلاد حتى يوم الخميس.

وحسب تقارير المنظمة الدولية للهجرة غادر ما يقرب من 285 ألف شخص البلاد منذ 23 سبتمبر نحو 40 في المائة منهم لبنانيون.

وتشير التقارير إلى أن نحو 40 ألف لبناني فروا من لبنان إلى جانب عشرة آلاف سوري، وأغلبهم فروا برا عبر الحدود وخاصة إلى سوريا.

وكان فيليبو غراندي مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد أكد أن لبنان يواجه أزمة مروعة بسبب الغارات الجوية الإسرائيلية.

وأضاف غراندي في تدوينة على صفحته بمنصة "X" يوم السبت أن الغارات الإسرائيلية على لبنان تركت مئات الآلاف من الناس بلا مأوى.

وتشن القوات الإسرائيلية منذ 23 سبتمبر قصفا جويا واسعا على لبنان بالإضافة إلى عملية عسكرية برية في جنوب لبنان.

وأكد مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية "ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 2036 شهيدا و9653 مصابا منذ 8 أكتوبر ولغاية الجمعة 4 سبتمبر".

كما قتل نحو 77 عاملا في مجال الرعاية الصحية منهم 28 قتلوا خلال 24 ساعة فقط بين الأربعاء والخميس.

وفي المقابل، يستمر دوي صافرات الإنذار في إعدة مناطق بإسرائيل إثر إطلاق حزب الله وفصائل فلسطينية مئات الصواريخ على مواقع عسكرية ومستوطنات في المدن والبلدات الفلسطينية المحتلة وسط تعتيم صارم في تل أبيب على الخسائر البشرية والمادية.