نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تورام يقود إنتر ميلان للفوز علي تورينو بثلاثية في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت المواجهة التي جمعت بين إنتر ميلان وتورينو علي أرضية ملعب جوزيبي مياتزا، بفوز الأول بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن فعاليات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي.

افتتح إنتر ميلان التهديف عن طريق مهاجمه الفرنسي ماركوس تورام في الدقيقة 25، من عرضية رائعة من زميله اليساندرو باستوني علي رأس تورأم ليسكن الكرة علي يمين حارس تورينو.

وفي الدقيقة 35، أحرز الفرنسي تورام الهدف الثاني له ولفريقه في المباراة، بعد عرضية رائعة من فرانشسكو اتشيربي علي رأس المهاجم الفرنسي ليضع الكرة علي يسار الحارس ميلنيكوفتش.

ثم عاد ماركوس تورام مجددًا ليسجل الهدف الثالث له ولفريقه في اللقاء في الدقيقة 60.

بينما أحرز المهاجم الكولومبي دوفان زاباتا الهدف الأول لفريق تورينو في الدقيقة 36.

وقبل نهاية اللقاء، وتحديدًا في الدقيقة 90، قلص الكرواتي نيكولا فلاستيش النتيجة، وسجل الهدف الثاني لفريق تورينو من ركلة جزاء.

وأشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه التشيلي جويزمو موفيان مدافع تورينو في الدقيقة 20.

وبتلك النتيجة، يرتفع رصيد إنتر ميلان إلي 14 نقطة في المركز الثاني، بينما يتوقف رصيد تورينو عند النقطة العاشرة في المركز السادس.