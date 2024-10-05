نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 5 تعليمات صارمة من محمد رمضان للاعبي الأهلي في أول اجتماع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الإعلامي سيف زاهر عن 5 تعليمات صارمة وضعها محمد رمضان، المدير الرياضي الجديد للنادي الأهلي والمسؤول عن إدارة الكرة، خلال اجتماعه مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، والذي عُقد على هامش أول مران بعد توليه المنصب وعودة الفريق من فترة الراحة.

وأشار زاهر، عبر برنامج "ملعب أون" المذاع على قناة "أون تايم سبورتس 1"، إلى أن محمد رمضان تحدث إلى اللاعبين، وأصدر 5 توجيهات رئيسية يجب عليهم الالتزام بها.

وأوضح أن التعليمات الأولى تتعلق بحظر السهر بعد الساعة 10 مساءً، ومن يخالف هذا القرار سيواجه عقوبات صارمة.

كما أكد رمضان أنه لا يمكن للاعبين حضور أي مناسبات عامة أو خاصة دون الحصول على إذن مسبق، على أن يتم تقديم طلب للحصول على الموافقة.

وشدد رمضان على ضرورة التواجد في التدريبات قبل الموعد بساعة ونصف إلى ساعتين على الأقل، وأي تأخير سيؤدي إلى معاقبة اللاعب المخالف.

أما التعليم الرابع، فيتمثل في منع اللاعبين من التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي أو الإدلاء بتصريحات إعلامية دون إذن.

وأختتم زاهر حديثه بالإشارة إلى أن جميع التعاملات مع اللاعبين ستتم من خلال قائد الفريق محمد الشناوي، وبما يتماشى مع اللوائح المعمول بها داخل النادي.