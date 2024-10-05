نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أهداف مباراة الأهلي والهلال في كلاسيكو دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال فوزا كبيرا ومهما على نظيره ومنافسه التقليدي أهلي جدة في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد الأمير عبدالله الفيصل ضمن منافسات قمة الجولة 6 من دوري روشن السعودي.

ملخص أهداف مباراة الأهلي والهلال

وسجل الإسباني جابرييل فيجا الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 12 صنعه له فراس البريكان وعادل الكسندر ميتروفيتش النتيجة للهلال في الدقيقة 56 صنع رينان لودي وعاد ميتروفيتش بالهدف الثاني للهلال في الدقيقة 77 من ضربة جزاء وانتهت المباراة 2/1.