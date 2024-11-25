نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كاف يحدد موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري الأبطال.. تضارب في المواعيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، موعد مباراة الأهلي أمام شباب بلوزداد وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأعلن الاتحاد الأفريقي موعد إقامة المواجهة يوم الأحد بتاريخ 22 من شهر ديسمبر المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

تضارب في المواعيد

ومن المتوقع تأجيل مباراة الأهلي أمام سموحة والتي تأتي ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر الدوري المصري المقرر لها يوم 22 ديسمبر أيضًا في الثامنة مساءً، على ستاد القاهرة الدولي، لوجود تضارب في مواعيد المباراتين.

وكان الكاف قد حدد مباريات الأهلي دور المجموعات والتي جاءت كالاتي:-

الجولة الأولى: الأهلي - ستاد أبيدجان (6 مساءً) غد الثلاثاء.

الجولة الثانية: أورلاندو بايرتس - الأهلي (3 عصرًا) يوم السبت 7 ديسبمر.

الجولة الثالثة: الأهلي - شباب بلوزداد (6 مساءً) يوم الأحد 22 ديسمبر.