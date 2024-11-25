نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لجنة الحكام تكشف حقيقة إيقاف محمد معروف بعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت لجنة الحكام باتحاد الكرة بيانًا رسميًا عبر صفحتها على فيس بوك، نفت فيه ما تم تداوله بشأن إيقاف الحكم محمد معروف عقب مباراة الأهلي والاتحاد السكندري الأخيرة في الدوري.

حقيقة إيقاف محمد معروف

وأوضحت اللجنة أنها تابعت ما تم نشره من تصريحات منسوبة لها أو لأعضائها، والتي تضمنت آراء شخصية حول بعض الحالات التحكيمية أو قرارات إيقاف حكام، وأكدت أن هذه الأخبار لا تمت للحقيقة بصلة.

كما شددت اللجنة على أنه سيتم الإعلان عن أي معلومات تخص الشأن التحكيمي عبر الموقع الرسمي لاتحاد الكرة فقط.

وأعربت اللجنة عن احترامها الكامل للإعلاميين، داعية إياهم إلى التأكد من الأخبار من مصادرها الرئيسية.