نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يخوض 3 وديات استعدادا للسوبر المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد علي، عن قرار الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز خوض 3 مباريات ودسة استعدادا لبطولة السوبر المصري المقرر لها في الإمارات.



وقال علي في برنامجه "زملكاوي" المذاع علر قناة نادي الزمالك: "الجهاز الفني يرغب في تجهيز اللاعبين بشكل جيد وتم الاتفاق على مواجهة نادي المدينة الليبي يوم 10 وأيضا مواجهة فريق دياموند يوم 13 وسيكون هناك مباراة أخرى محتملة مع البنك الأهلي".



واستأنف الزمالك تدريباته اليوم على ملعب النادي بعد حصول اللاعبين على راحة لمدة 6 أيام بعد العودة من المملكة العربية السعودية، عقب التتويج ببطولة السوبر الأفريقي.



ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.