الرياضة

ثلاثة لاعبين من المصري في معسكر منتخب الشباب لشهر أكتوبر

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أحمد جودة - القاهرة -  

أعلنت إدارة النادي المصري عن تلقيها خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم يفيد باستدعاء ثلاثة من لاعبي الفريق للانضمام إلى معسكر منتخب الشباب تحت 19 عامًا، والذي يقوده المدرب البرازيلي روجيرو ميكالي.

وشمل الاستدعاء ثلاثة من  لاعبين النادي المصري  أحمد وهب، حسام حسن، وأحمد أبو الفتح شرف.

ومن المقرر أن ينطلق المعسكر غدًا، الأحد الموافق السادس من أكتوبر، في أحد فنادق مدينة السادس من أكتوبر، وسيستمر لمدة أسبوع.

يأتي هذا المعسكر ضمن تحضيرات المنتخب الوطني لخوض التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب لعام 2025.

يهدف المدرب روجيرو ميكالي إلى الاستفادة من إمكانيات اللاعبين الشبان وتجهيزهم للمنافسات الدولية القادمة، خاصة مع تزايد التحديات في مشوار التصفيات.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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