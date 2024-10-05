نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثلاثة لاعبين من المصري في معسكر منتخب الشباب لشهر أكتوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت إدارة النادي المصري عن تلقيها خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم يفيد باستدعاء ثلاثة من لاعبي الفريق للانضمام إلى معسكر منتخب الشباب تحت 19 عامًا، والذي يقوده المدرب البرازيلي روجيرو ميكالي.

وشمل الاستدعاء ثلاثة من لاعبين النادي المصري أحمد وهب، حسام حسن، وأحمد أبو الفتح شرف.

ومن المقرر أن ينطلق المعسكر غدًا، الأحد الموافق السادس من أكتوبر، في أحد فنادق مدينة السادس من أكتوبر، وسيستمر لمدة أسبوع.

يأتي هذا المعسكر ضمن تحضيرات المنتخب الوطني لخوض التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب لعام 2025.

يهدف المدرب روجيرو ميكالي إلى الاستفادة من إمكانيات اللاعبين الشبان وتجهيزهم للمنافسات الدولية القادمة، خاصة مع تزايد التحديات في مشوار التصفيات.