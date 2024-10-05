نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. طبيب الزمالك يكشف تطورات حالة الونش وموقفه من العودة إلى التدريبات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تطورات حالة محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق، ويتواجد الثنائي في ألمانيا خلال الفترة الحالية لخضوع اللاعب لفحوصات طبية أخيرة للاطمئنان على " الونش" بعدما خضع من قبل لجراحة الرباط الصليبي.



وقال الدكتور محمد أسامة للمركز الإعلامي للنادي إن الطبيب الألماني الذي أجرى العملية الجراحية لمحمود حمدي "الونش"، أطلع على الخطة التأهيلية والتدريبية للاعب في جميع مراحلها المختلفة، بالإضافة للقياسات الطبية والبدنية التي خضع لها اللاعب خلال الفترة السابقة، مؤكدًا أن الطبيب الألماني أبدى إعجابه بالبرنامج الذي خاضه اللاعب والنتائج التي حققها.



وأضاف رئيس الجهاز الطبي أنه تم وضع خطة لمحمود حمدي " الونش" للمشاركة تدريجيًا في التدريبات الجماعية، ستبدأ عقب العودة إلى القاهرة.



وأشار الدكتور محمد أسامة إلى أن مشاركة "الونش" في التدريبات الجماعية ستكون بشكل تدريجي وفقًا لنظم علمية لمدة تتراوح من 4 إلى 6 أسابيع، وبعدها يكون اللاعب جاهزًا للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل كامل.



واختتم رئيس الجهاز الطبي لفريق الزمالك تصريحاته قائلًا: " سنعود إلى القاهرة غدًا الأحد ".