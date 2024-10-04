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أحمد جودة - القاهرة - أفادت تقارير صحفية أن وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، قرر استبعاد يحيى عطية الله، الظهير الأيسر للنادي الأهلي، من قائمة المنتخب خلال معسكر أكتوبر الجاري.

سبب استبعاد يحيى عطية الله من قائمة منتخب المغرب استعدادًا لمعسكر أكتوبر

وذكرت صحيفة "البطولة" المغربية أن تراجع أداء يحيى عطية الله مع الأهلي كان وراء هذا القرار، مشيرة إلى أن المدرب المغربي فضل عدم ضم اللاعب.

يستعد المنتخب المغربي لمواجهة إفريقيا الوسطى في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات أمم إفريقيا 2025، المقررتين يومي 12 و15 أكتوبر.

وتضم القائمة 26 لاعبًا، ويأتي على رأسها محمد الشيبي لاعب بيراميدز، بينما شهدت غياب عدد من نجوم الأهلي مثل يحيى عطية الله، وأشرف داري، ورضا سليم، بالإضافة إلى محمود بن تايك مدافع الزمالك.