نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة برشلونة القادمة أمام ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة مع نظيره نادي ديبورتيفو ألافيس، مساء الأحد القادم ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني لهذه النسخة 2024-2025.

ويستعرض معكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير التالي، موعد مباراة برشلونة القادمة أمام ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني والقناة الناقلة لهذه المباراة المرتقبة.

موعد مباراة برشلونة القادمة أمام ديبورتيفو ألافيس

وتنطلق صافرة بداية مباراة برشلونة أمام ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني عند تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، السادسة والربع مساءً بتوقيت أبو ظبي.

ويستضيف ستاد مينديزوروتزا، المباراة التي تجمع بين برشلونة أمام ديبورتيفو ألافيس في الجولة التاسعة من عمر بطولة الدوري الإسباني.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس

وتنقل مباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس في الدوري الأسباني عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية كونها الناقل الرسمي لمباريات البطولة في الوطن العربي والشرق الأوسط وإفريقيا.