انت الأن تتابع خبر مهمة لمرموش وعبد المنعم.. مواعيد مباريات اليوم الخميس في جميع المسابقات العالمية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يشهد اليوم الخميس 3_10_2024، العديد من المواجهات العامة في جميع المسابقات خاصةً المباريات الأوروبية، إذ سيخوض مانشستر يونايتد مباراة قوية أمام نظيره بورتو البرتغالي في الدوري الأوروبي، بجانب مباراة توتنهام أمام فيرنتسفاروشي.

وعلى جانب أخر

سيخوض المحترفون المصريون مواجهات، حيث سيضرب مرموش موعدًا أمام بشكتاش، كما سيخوض محمد عبد المنعم مواجهة أمام لاتسيو الإيطالي.

أهم مباريات اليوم..

مباريات الدوري السعودي..

الاتفاق أمام الرائد، في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

الأخدود أمام الاتحاد، في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

الوحدة أمام الفيحاء، في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

مباريات الدوري الأوروبي..

فيرنتسفاروشي أمام توتنهام، في تمام الساعة 7:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

لاتسيو أمام نيس، في تمام الساعة 7:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

بشكتاش أمام آينتراخت فرانكفورت، في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

إلفسبورج أمام روما، في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

بورتو أمام مانشستر يونايتد، في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

مباريات دوري المؤتمر الأوروبي..