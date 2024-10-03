انت الأن تتابع خبر انطلاق فعاليات عديدة بالتزامن مع منتدى الأفلام السعودي 2024 والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - خلال الأيام القليلة القادمة سينطلق منتدى الأفلام السعودي 2024 ، في الفترة من التاسع وحتى الثاني عشر من أكتوبر بمدينة الرياض ، وقد أعلنت هيئة الأفلام عن الفعاليات المصاحبة للمنتدى ، والتي تشمل مجموعة من المناطق التفاعلية أبرزها:-
مناطق الأعمال والاستشارات
- التجارب الحية التي تحاكي بيئة استوديو تصوير الأفلام.
- فعالية حديث الأفلام.
- منطقة (صانع الأفلام الصغير) المخصصة للأطفال ليعيشوا تجربة صناعة الأفلام.
- بالإضافة إلى العديد من الفعاليات الأخرى.
- ويذكر أن منتدى الأفلام السعودي يعتبر الحدث الأول من نوعه ؛ حيث يجمع الخبراء والمتخصصين من صانعي الأفلام في المملكة، ونخبة الفنانين والمنتجين العرب والعالميين، كما يضم بنسخته الثانية معرضًا ، ومؤتمرًا متخصصًا، إضافة إلى الفعاليات المصاحبة التي تثري تجربة الزوار، لاكتشاف ما لم يُرَ في هذه الصناعة الواعدة.
- ويهدف المنتدى المساهمة في تطوير صناعة الأفلام في المملكة العربية السعودية والتعريف بأهميتها ، حيث يتضمن المنتدى معرض يضم كبرى الشركات المحلية والعالمية المعنية بسلسلة القيمة والتي تستعرض أهم الفرص والابتكارات، إلى جانب مؤتمر متخصص يناقش أبرز المواضيع المتعلقة بالحلول التمويلية والإجراءات التنظيمية في مجال صناعة الأفلام