انت الأن تتابع خبر انطلاق فعاليات عديدة بالتزامن مع منتدى الأفلام السعودي 2024 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - خلال الأيام القليلة القادمة سينطلق منتدى الأفلام السعودي 2024 ، في الفترة من التاسع وحتى الثاني عشر من أكتوبر بمدينة الرياض ، وقد أعلنت هيئة الأفلام عن الفعاليات المصاحبة للمنتدى ، والتي تشمل مجموعة من المناطق التفاعلية أبرزها:-

مناطق الأعمال والاستشارات