نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنفيكا يحقق مفاجأة كبري ويسحق أتلتيكو مدريد برباعية في دوري ابطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت المواجهة التي جمعت بين بنفيكا وأتلتيكو مدريد علي أرضية دالوز، بفوز الفريق البرتغالي برباعية نظيفة، ضمن فعاليات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا.

نتيجة وأهداف مباراة بنفيكا وأتلتيكو مدريد

افتتح بنفيكا أولي أهدافه في اللقاء عن طريق الوافد الجديد التركي كريم أكتوركوغلو في الدقيقة 13، بعد تمريرة مميزة من زميله النرويجي فرديك أورسنيس.

ثم أضاف الأسطورة الأرجنتينية أنخل دي ماريا ثاني أهداف الفريق البرتغالي في اللقاء من ركلة جزاء في الدقيقة 52.

وفي الدقيقة 75، أحرز المدافع الدنماركي ألكسندر باه ثالث أهداف بنفيكا، بعد ركلة ركنية نفذها جان نيكلاس بطريقة مميزة علي رأس ألكسندر ليضعها علي يمين أوبلاك حارس أتلتيكو مدريد.

واختتم التركي أوركون كوكو مهرجان الأهداف من ركلة جزاء في الدقيقة 86، سددها علي يمين الحارس أوبلاك ليعلن عن رابع أهداف الفريق البرتغالي.

وبتلك النتيجة، يرتفع رصيد بنفيكا إلي 6 نقاط في المركز الثالث، بينما يتوقف رصيد أتلتيكو مدريد عند 3 نقاط في المركز الثالث والعشرون.