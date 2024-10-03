انت الأن تتابع خبر الموارد البشرية ؛؛ تحديثات جديدة في لائحة تأشيرات العمل المؤقت والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وافق عليها مجلس الوزراء على التحديثات في اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة ، حيث أشارت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى النتائج المترتبة على هذا القرار والذي سيعطي مرونة عالية للقطاع الخاص للاستفادة من التأشيرات المؤقتة وفقًا لاحتياجاتها ومتطلبات سوق العمل، إذ ستسهم في توفير سوق عمل أكثر جاذبية.

ومن أهم ما جاءت به التحديثات المدرجة في اللائحة ، مايلي:-