انت الأن تتابع خبر الموارد البشرية ؛؛ تحديثات جديدة في لائحة تأشيرات العمل المؤقت والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - وافق عليها مجلس الوزراء على التحديثات في اللائحة التنظيمية لتأشيرات العمل المؤقت والعمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة ، حيث أشارت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى النتائج المترتبة على هذا القرار والذي سيعطي مرونة عالية للقطاع الخاص للاستفادة من التأشيرات المؤقتة وفقًا لاحتياجاتها ومتطلبات سوق العمل، إذ ستسهم في توفير سوق عمل أكثر جاذبية.
ومن أهم ما جاءت به التحديثات المدرجة في اللائحة ، مايلي:-
- مراعاة احتياجات المنشآت العاملة في موسم العمرة وإدراجها ضمن تأشيرة العمل المؤقت.
- تعديل مسمى تأشيرة العمل الموسمي لتكون تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة.
- تمديد فترة السماح لتكون من الخامس عشر من شهر شعبان وحتى نهاية شهر محرم.
- مراعاة حقوق طرفي العلاقة التعاقدية.
- الإلتزام بتوفير نسخة من عقد العمل الموقع من كلا الطرفين
- يشترط توفر تأمين طبي كونه متطلبًا أساسيًا قبل منح التأشيرة من قبل ممثليات المملكة في الخارج.
- كما تضمنت مواد اللائحة بعد التحديث توضيحًا مفصلاً لآليات العمل بين الجهات ذات العلاقة، والمدد الزمنية المطلوبة لاستكمال الإجراءات، بما يضمن حوكمة العمليات ورفع مستوى الشفافية.
- وقد أفردت اللائحة المحدّثة فصلًا بالعقوبات ، وذلك بهدف منع أي تجاوزات أو ممارسات تؤدي لسوء استخدام هذه التأشيرات ، كما تضمنت إلغاء اشتراط التأييد عند إصدار تأشيرة العمل المؤقت، ومنحت التحديثات مرونة أكبر للمنشآت بتمديد فترة التأشيرات المؤقتة لمدةٍ مماثلة "90 يومًا إضافية".
- وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن التعديلات الجديدة ستكون نافذةً بعد مرور 180 يومًا من تاريخ اعتمادها.