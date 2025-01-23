نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زيادة مكرمة رمضان 1446 بأمر ملكي: التفاصيل الكاملة وشروط الاستحقاق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ترددت أنباء حول زيادة مكرمة رمضان الملكية لعام 1446 بقيمة 1200 ريال للعائل و700 ريال للتابع بدلًا من القيم السابقة. ومع ذلك، أكدت وزارة الموارد البشرية أن الأخبار المتداولة حول الزيادة الإضافية للمكرمة غير صحيحة حاليًا. المكرمة الحالية تم تحديدها مسبقًا عند 1000 ريال للعائل و500 ريال للتابع. ومع ذلك، يبقى صدور أمر ملكي بزيادتها واردًا في أي وقت، لذا يُنصح بمتابعة آخر الأخبار خلال شهر رمضان.

موعد صرف مكرمة رمضان الملكية 2025

تصرف المكرمة الملكية عادةً خلال شهر رمضان المبارك دون تحديد يوم محدد مسبقًا. قد تُودع مع راتب الضمان الاجتماعي الشهري أو تُصرف بشكل مستقل. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن موعد الإيداع مع اقتراب شهر رمضان المبارك لعام 1446.

شروط استحقاق مكرمة رمضان الملكية 1446

للحصول على مكرمة الملك سلمان، يجب أن تتوفر الشروط التالية:

الجنسية السعودية: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. الدخل الشهري: ألا يزيد دخل الأسرة الشهري عن 3000 ريال سعودي. الإقامة داخل المملكة: أن يكون المستفيد مقيمًا داخل السعودية لمدة لا تقل عن 3 أشهر قبل صرف المكرمة. استحقاق الضمان الاجتماعي: أن يكون المستفيد من معاش الضمان الاجتماعي المطور.

متابعة أخبار مكرمة رمضان الملكية

لمتابعة آخر المستجدات حول المكرمة الملكية، يمكن الاستعانة بالوسائل التالية:

متابعة الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

متابعة الأخبار عبر الصحف الرسمية ومنصات التواصل الاجتماعي الموثوقة.

الاتصال بخدمة المستفيدين للحصول على معلومات دقيقة.

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