يوفنتوس يحقق فوزًا صعبًا على لايبزيج في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي فوزًا مثيرًا، على نظيره فريق لايبزيج الألماني بنتيجة 3/2 في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد ريد بول ارينا ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ملخص مباراة يوفنتوس ولايبزيج

وانطلقت صافرة بداية مباراة يوفنتوس ولايبزيج برتم سريع وقوة كبيرة من الفريقان وكان يوفنتوس الأقرب للتسجيل حتى سجل سيسكو الهدف الأول للايبزيج في الدقيقة 30 صنعه له اوبيندا وانتهى الشوط الأول 1/0.

وبدأ الشوط الثاني من المباراة وعادل فلاهوفيتش النتيجة ليوفنتوس صنعه له كامبياسو في الدقيقة 50 وأشهر الحكم لجريجوريو البطاقة الحمراء في الدقيقة 59 وعاد سيسكو بالهدف الثاني في الدقيقة 65 بضربة جزاء.

وسجل فلاهوفيتش التعادل ليوفنتوس في الدقيقة 69 صنعه له كونسيساو وأحرز كونسيساو الهدف الثالث في الدقيقة 82 صنع فاجيولي وانتهت المباراة 3/2.

ترتيب لايبزيج ويوفنتوس

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس المركز السابع برصيد 6 نقاط بعد تحقيق فوزين ولم يتعادل أو يخسر بينما يأتي لايبزيج في المركز التاسع والعشرين دون نقاط حيث خسر مرتين ولم يتعادل أو ينتصر حتى الآن.