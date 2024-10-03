نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صلاح يُبدع بـ "أسيست وهدف خيالي".. أهداف مباراة ليفربول ضد بولونيا في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن نادي ليفربول بقيادة محمد صلاح من تحقيق الفوز أمام نظيره بولونيا بنتيجة 2-0 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الأربعاء على ملعب "أنفيلد" في ثاني جولات مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

أهداف مباراة ليفربول ضد بولونيا في دوري أبطال أوروبا

افتتح ماك أليستر أول أهداف اللقاء لصالح ليفربول في الدقيقة 11 من عمر الشوط الأول، بعد عرضية من محمد صلاح إلى داخل منطقة الـ6 ياردات، قابلها أليستر بتسديدة يسارية، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وأضاف محمد صلاح الهدف الثاني لصالح ليفربول في الدقيقة 75، بعد تمريرة من لويس دياز إلى زميله صلاح الذي توغل بالكرة إلى داخل منطقة الجزاء ثم سدد الأخير تسديدة رائعة، سكنت الشباك في أعلى الزاوية اليمنى للمرمى.

موعد مباراة ليفربول المقبلة بعد الفوز أمام بولونيا

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول نظيره كريستال بالاس يوم السبت المقبل 5-10-2024 في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على ملعب "سيلهرست بارم"، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي.