أخبار اليمن : صنعاء.. بدء صرف معاشات ربيع الأول

صنعاء.. بدء صرف معاشات ربيع الأول
بدأت الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء الاربعاء صرف إعاشة أبناء الشهداء والمفقودين لشهر ربيع الأول 1446 هجرية.
وأوضحت الهيئة في بيان لها أن المستفيدين من إعانة أبناء الشهداء 57 ألفا و194 ابنا وابنة بإجمالي مليار و140 مليون ريال.
وأشارت إلى أن عملية الصرف التي ستكون عبر الحوالات السريعة، تشمل إعاشة أرامل الشهداء وزوجات المفقودين، بإجمالي مبلغ 311 مليون ريال و706 آلاف ريال.
يُشار إلى أن إجمالي مشروع هذه الإعاشة التي تقدمه الهيئة سيبلغ -خلال الربع الأول من العام الجاري 1446 للهجرة- أربعة مليارات و343 مليون ريال.
(سبأ)
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