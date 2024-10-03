نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بطلة فيلم الحفيد.. منى جبر تعلن اعتزالها التمثيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة منى جبر في تصريحات تلفزيونية عن نياتها لعتزال الفن، مؤكدها إنه ا لن تعود للتمثيل حتي إذا عرض عليها عمل يرشحها للأوسكار.

اعتزال منى جبر التمثيل

وقالت منى جبر: في المجال الفني بيجيلك لحظة عارف إنك مش هتقدر تقدم حاجة أكتر.. فـ أخدت قرار الاعتزال وموحشنينش التمثيل وجمهوري أكيد هيقدر إني إنسان طبيعي، ولو اتعرض عليا دور كبير جدًا مش هرجع حتى لو هاخد الأوسكار.

وأضافت منى جبر: "موحشنيش الكاميرا ولا الفن ولا التمثيل، الجمهور أكيد هيقدر إني إنسان له حياته وقاعد في بيته مع ولاده، الفن ممكن يكون في أي حاجة الكلمة الطيبة أو الاطلاع على الحياة أو التعامل مع الناس".

أبرز أعمال منى جبر

ومن ناحية اخري، شاركت منى جبر في عدد من الأعمال الفنية المتميزة، أشهرها فيلم الحفيد، ظهرت في عدد من الأعمال، مثل: فيلم عندما يأتي المساء، أنياب، الرحمة يا ناس، ابن مين في المجتمع، خدعتني امرأة، الملايين، خطيئة الملاك، وغيرها من الأعمال، وكان آخر أعمالها الفنية كان المسلسل التلفزيوني أبدًا لن أنساه الذي عرض عام 1988، مع الفنان الراحل صلاح ذو الفقار.

آخر أعمال منى جبر

وكان اخر اعمال مني جبر هو المسلسل التلفزيوني أبدًا لن أنساه الذي دارت قصته حول فؤاد مهندس ناجح، يمتلك شركة كبيرة، يحلم بأن يكون ابنه علاء مهندسًا مثله، ليرث الشركة ويديرها بنجاح، دون أى اعتبار لرغبات ابنه، وتطلب زوجته الطلاق بسبب تسلط زوجها، ويشترط عليها أن يبقى الابن في رعايته، ويبقى معه حتى الكبر، العمل من إخراج محمود سامي خليل وشيرين قاسم، ﺗﺄﻟﻴﻒ: محمود سامي خليل، المسلسل بطولة صلاح ذو الفقار، عمر الحريري، منى جبر، تيسير فهمي، أحمد سالم، عواطف تكلا، وأخرين