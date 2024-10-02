أخبار اليمن : مقتل 8 جنود اسرائيليين في معركتين مع حزب الله

مقتل 8 جنود اسرائيليين في معركتين مع حزب اللهاقر الجيش الإسرائيلي بمقتل 8 من جنوده في جنوب لبنان.

وفي اليوم العاشر من الإعلان عن العملية الحربية الموسعة على لبنان، بدأ الجيش الإسرائيلي يعمق تحركاته البرية، ولكن في نطاق ما اتفق عليه مع الولايات المتحدة، أي عملية محدودة.

واعترف الجيش الاسرائيلي بمقتل 8 جنود وضباط إسرائيليين، بينهم قائد مجموعة جنود بوحدة «إيغوز» التابعة للكوماندوز في الاشتباكات مع عناصر حزب الله.

-وكالات