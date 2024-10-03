نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو موسي والسفير العراقي بالقاهرة يبحثان القضايا العربية على الساحة الدولية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى د. قحطان طه خلف، سفير جمهورية العراق في القاهرة، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، عمرو موسى/ وزير الخارجية المصري الأسبق وامين عام الجامعة العربية الاسبق.

ركز النقاش على التجارب المستقاة من خلال العمل على القضايا العربية الرئيسة، وبخاصة التي تتعلق بالأمن والسلم العربي، وذلك في ضوء التطورات وتصاعد التهديد الذي تشهده المنطقة العربية.

شدد الطرفان خلال المناقشات بأن التعاون العربي المشترك هو الاطار الافضل الذي يمكن ان تحقق من خلال الدول العربية مصالحها ومصالح شعوبها امام هذه التحديات. والتأكيد في اولوية ذلك، على القضية الفلسطينية والماساة التي تتعرض لها غزة، وما شهدته لبنان من عدوان عسكري للكيان الصهيوني وأهمية الوقوف بشكل موحد لردعها من قبل الدول العربية والمجتمع الدولي على حد سواء.

اثنى السيد عمرو على مبادرة السفير بطرح القضايا العربية المشتركة للنقاش، والاتفاق على استمرار التعاون والحوار بين الطرفين.