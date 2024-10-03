العالم اليوم - إسرائيل تقصف بيروت وضاحيتها الجنوبية وتصدر أوامر إخلاء جديدة

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 3 أكتوبر 2024 12:25 صباحاً - شنت إسرائيل غارة على منطقة داخل مدينة بيروت قرب وسط العاصمة اللبنانية، في ساعة مبكرة من صباح الخميس، حسبما أفاد مصدر أمني وشهود عيان.

وأكد شهود وسط بيروت إنهم سمعوا دوي انفجار ضخم في منطقة الباشورة.

وقال مصدر مقرب من حزب الله إن غارة إسرائيلية استهدفت مركز إسعاف تابعا للحزب "في قلب بيروت"، في إشارة إلى الهجوم على الباشورة.

وأكدت الوكالة الوطنية للإعلام، الرسمية في لبنان، أن الجيش الإسرائيلي استخدم القنابل الفسفورية المحرمة دوليا في غارته على الباشورة.

وأفادت أنباء أن البناية المستهدفة في الباشورة تعود ملكيتها للنائب عن حزب الله أمين شري.

وفي حصيلة أولية، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 6 أشخاص وإصابة 7، في الغارة الإسرائيلية على الباشورة.

3 غارات على الضاحية

كما شنت إسرائيل 3 غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت في الساعات الأولى من صباح الخميس، حسبما أفادت مراسلة "دوت الخليج".

وأوضحت مراسلتنا أن الغارات الإسرائيلية استهدفت أحياء معوض والأميركان والزغلول في الضاحية الجنوبية، مما أدى إلى انفجارات ضخمة متتالية في المنطقة.

وتعد الغارات ثالث استهداف إسرائيلي للضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله اللبناني، في أقل من 24 ساعة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن ينفذ غارات على العاصمة اللبنانية.

أوامر إخلاء

أصدر الجيش الإسرائيلي فجر الخميس إنذارا لسكان 5 مبان في الضاحية الجنوبية لبيروت والمقيمين قربها بإخلاء بيوتهم "فورا".

في رسالة نشرها على منصة "إكس" وأرفقها برسوم بيانية تحدد موقع المباني المعنية، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: "إنذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية وتحديدا المتواجدين في المباني الخمسة المحددة في الخرائط المرفقة في الأحياء التالية: حارة حريك وبرج البراجنة وحدث غرب: أنتم متواجدون قرب منشآت خطيرة تابعة لحزب الله".

أضاف: "من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم نطالبكم بإخلاء هذه المباني فورا، والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".

عشرات الضحايا

وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت مقتل 46 شخصا وإصابة 85، الأربعاء، من جراء غارات إسرائيلية استهدفت مناطق مختلفة من لبنان.

وقالت الوزارة في بيان إن "غارات العدو الإسرائيلي في الساعات الـ24 الماضية على بلدات وقرى جنوب لبنان والنبطية والبقاع وبعلبك الهرمل وجبل لبنان، أدت في حصيلة إجمالية إلى استشهاد 46 شخصا وإصابة 85".

وتكثف إسرائيل غاراتها على لبنان في الأيام الأخيرة، قائلة إنها تستهدف مواقع لحزب الله.