نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب الطلاب.. رامي صبري يتراجع عن إلغاء حفل الجامعة الصينية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تراجع الفنان رامي صبري عن قرار إلغاء حفل الجامعة الصينية وذلك بعد قرار توضيح الجامعة ونشر من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "علشان طلاب الجامعة اللي اهتموا وبعتولي مسجات كتير جدًا جدًا وده دليل على محبتهم وحبهم ليا وده أكيد هقابله بحب واحترام أكتر واهتمام إدارة الجامعة المحترمة بأني أكون موجود،هكون موجود معاكم في حفل الجامعة الصينية بفاميلي بارك يوم 11/10/2024".

تحذير سابق لـ رامي صبري

ووجه رامي صبري التحذير قائلًا: "تنويه هام لجميع منصات الموسيقى وشركات تنظيم، الحفلات داخل مصر وخارجها. عند الإعلان عن حفل للفنان رامي صبري" بمشاركة أحد الفنانين شامل التذاكر - الدعوات - البانرات" إذا تم عدم الالتزام باستخدام الصور بالشكل الطبيعي باعتبار مكانة الفنان في الوطن العربي وأخذ الموافقة من إدارة أعمال الفنان بعكس العقد المتفق عليه سوف يتم إلغاء الحفل فورًا وعدم التعامل مرة أخرى مع الشركة المنظمة".



واختتم: "إذا تم استخدام صور الفنان رامي صبري" مع أي فنان آخر في أي منصة إلكترونية سواء فنية أو اخبارية على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل غير لائق بحجمه وموافقته سوف يتم إيقاف التعامل نهائيًا".

رامي صبري وتتر تيتا زوزو



قدم الفنان رامي صبري تتر مسلسل "تيتا زوزو" الذي من المقرر أن يطرح بداية من غدًا عبر قناة DMC، ويأتي تتر المسلسل بعنوان "أهلي" وهو من كلمات منه القيعي وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أمين نبيل ومن المتوقع أن يحقق نجاحًا كبيرًا.