نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا.. اجتماع عربي طارئ لمجلس جامعة الدول العربية للتضامن مع لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعقد مجلس جامعة الدول العربية اجتماعًا طارئًا على مستوى المندوبين الدائمين غدًا الخميس في مقر الجامعة بالقاهرة، لبحث سبل التحرك العربي لدعم لبنان في مواجهة التداعيات الخطيرة للعدوان الإسرائيلي.

اجتماع عربي طارئ لمجلس جامعة الدول العربية للتضامن مع لبنان

مجلس جامعة الدول العربية يعقد اجتماع طارئ لدعم لبنان

وفي هذا الصدد، أوضح حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن الاجتماع جاء بناءً على طلب من العراق، وحظي بتأييد عدد كبير من الدول العربية.

كانت الجامعة العربية قد أكدت في وقت سابق تضامنها الكامل مع لبنان في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها.

الأمين العام لمجلس الدول العربية المجتمع الدولي لدعم لبنان

كما دعا الأمين العام أحمد أبو الغيط، في بيان رسمي، المجتمع الدولي إلى دعم لبنان في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، خاصة تلك التي تستهدف المناطق المدنية.

وأدان أبو الغيط سلسلة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على لبنان والتي أوقعت مئات القتلى وتسببت في نزوح نحو مليون شخص.

وحذر من أن استباحة سيادة لبنان بهذا الشكل قد تتسبب في تصعيد الصراع، مشددًا على أن الحل الدبلوماسي ما زال ممكنًا في إطار القرار 1701، الذي أكدت الحكومة اللبنانية مرارًا التزامها به.