نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الخميس في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع كبير من عشاق ومحبي كرة القدم عن مواعيد مباريات الدوري السعودي من أجل متابعة نجومه العالميين.
ستقام ثلاث مباريات وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي.
يحتل الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 15 نقطة وجاء كلا من الاتحاد في المركز الثاني برصيد 12 نقطة ويحتل الشباب المراكز الثالث برصيد 12 نقطة.
تقوم قنوات SSC السعودية بنقل مباريات الدوري السعودي حصريا في الوطن العربي والشرق الأوسط.
ويستعرض دوت الخليج الرياضي مباريات الجولة السادسة من الدوري السعودي:
الخميس 3 أكتوبر 2024:
- الاتفاق والرائد الساعة 6 مساء بتوقيت مصر
- الوحدة والفيحاء الساعة 9 مساء بتوقيت مصر
- الأخدود والاتحاد الساعة 9 مساء بتوقيت مصر