أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع كبير من عشاق ومحبي كرة القدم عن مواعيد مباريات الدوري السعودي من أجل متابعة نجومه العالميين.

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الخميس في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012