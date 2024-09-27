الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبة على برشلونة في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن فرض عقوبات على نادي برشلونة الإسباني عقب مباراته الأخيرة في دوري أبطال أوروبا.

جاءت العقوبات بعد مواجهة برشلونة ضد موناكو الفرنسي في الجولة الأولى من منافسات دوري أبطال أوروبا لموسم 2024-2025، حيث انتهت المباراة بخسارة برشلونة بهدفين مقابل هدف.

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبة على برشلونة

وأوضح "يويفا" أن العقوبة الموجهة للفريق الكتالوني تأتي نتيجة تصرفات غير لائقة من جماهيره خلال المباراة.

كجزء من العقوبات، لن يُسمح لجماهير برشلونة بالسفر لحضور مباراة الفريق المقبلة ضد النجم الأحمر الصربي، المقرر إقامتها في 6 نوفمبر ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

أشار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إلى أن العقوبة تأتي نتيجة السلوك العنصري الذي بدر من بعض جماهير برشلونة خلال المباراة الافتتاحية ضد موناكو، حيث تم عرض رموز نازية في مدرجات ملعب لويس الثاني، الأمر الذي اعتبره "يويفا" انتهاكًا كبيرًا لقواعده.

إلى جانب حظر سفر الجماهير، تم تغريم برشلونة مبلغ 10 آلاف يورو. كما قرر الاتحاد تعليق حظر إضافي لمدة 12 شهرًا، والذي يتضمن منع النادي من بيع تذاكر لمشجعيه في مباراة واحدة ضمن مسابقات الاتحاد الأوروبي، وذلك بشرط أن يظهر جمهور الفريق سلوكًا لائقًا خلال الفترة القادمة.