انت الأن تتابع خبر ″شعرك هيبقى للركب″.. تكثيف الشعر وملئ الفراغات بوصفات طبيعية هندية لن تستغني عنها ابدا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تلجأ الفتيات والسيدات عادة إلى استخدام الوصفات الطبيعية للشعر من أجل منحه النعومة الكافية وملئ الفراغات والتخلص من القشرة وعلاج فروة الشعر والتخلص من الشعر المجعد، وحل مشكلة التساقط وتكثيف الشعر، حيث تكون هذه الوصفات المنزلية أكثر أماناً بدلا من استخدام الكريمات والمنتجات باهظة الثمن والتي قد تسبب أضرار بالغة للشعر بسبب المواد الكيميائية الموجودة بها.

ونستعرض لكم من خلال موقعنا فى السطور التالية

عدد من الوصفات الطبيعية التي تقوم بتغذية الشعر وتعمل على ملئ الفراغات وتطويل وتكثيف الشعر.

تطويل وتكثيف الشعر بوصفات طبيعية

تعتبر وصفة الموز، إحدى الوصفات الطبيعية المميزة والمجربة والفعالة، فقط ستحتاحي ثمرة واحدة من الموز، كيس من البلاستيك، وقومي بهرس الموز جيدا ثم يتم توزيعه على الشعر بالكامل، وبعدها استخدمي مجفف الشعر حتى يتم تثبيت الموز على الشعر ثم غطي رأسك بكيس بلاستيك ويترك لمدة نصف ساعة، وبعد المدة المحددة يتم غسل الشعر للتخلص من بقايا الموز.

وصفة الأفوكادو وزيت جوز الهند للشعر

تتعدد فوائد زيت جوز الهند والأفوكادو للشعر، قومي باحضار ثمرة من الأفوكادو واهرسيها جيدا وبعد ذلك اضيفي ملعقة كبير من زيت جوز الهند وقلبي جيدا حتى تحصلي على مزيج كريمي ثم يتم توزيع الخليط على الشعر من الجذور حتى الأطراف ويترك لمدة نصف ساعة واحرصي على تغطية الشعر جيدا بكيس بلاستيك او بقعة الاستحمام وبعدها يتم يتم غسل الشعر بالماء والشامبو واحرصي على تكرار هذه الوصفة مرتين في الأسبوع حتى يتم الوصول إلى نتائج مرضية ملموسة.

وصفة زيت الحية للشعر